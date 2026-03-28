С начала 2026 года жертвами аферистов стали 1322 жителя Красноярского края

За минувшую неделю у жителей Красноярского края дистанционным способом похитили более 58 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 1322 жителя Красноярского края. Традиционную субботнюю сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура сегодня, 28 марта.

Причиненный ущерб составил 462 миллиона рублей. Процент раскрываемости таких преступлений — 25,3%.

— Только за минувшую неделю у 113 жителей края дистанционным способом похитили более 58 миллионов, — добавили в надзорном ведомстве.

Самые частые схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, реклама о дополнительном заработке, лжесотрудники спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также фишинговые ссылки на интернет-магазины.

По каждому случаю завели и расследуются уголовные дела.