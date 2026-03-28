Бывший заместитель министра обороны Иванов пошел на сделку со следствием

Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в правоохранительных органах.
— Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями, — цитирует собеседника ТАСС.
По его словам, в рамках соглашения бывший чиновник будет обязан сообщить следователям о совершении преступлений несколькими должностными лицами и передать информацию о незаконно нажитом ими имуществе. В результате этой сделки правоохранители смогут взыскать в госбюджет нелегально нажитую собственность.
Сторона защиты Тимура Иванова обратилась в кассационный суд с просьбой вернуть дело в апелляцию и оправдать его по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Об этом 27 марта сообщил его адвокат Денис Балуев.
Иванову вынесли приговор 1 июля 2025 года. Суд отправил его в тюрьму на 13 лет. Услышав вердикт, бывший замминистра обороны улыбнулся.
Впоследствии Иванов направил обращения в военкомат и Минобороны РФ с просьбой отправить его в зону проведения спецоперации на Украине. Но не получил ответа. Тогда он подал в суд на ведомство из-за игнорирования его просьбы. Позже военкомат отказал Иванову в отборе на воинскую службу. Он заявил, что готов искупить вину кровью. По словам осужденного, он согласен отправиться на фронт в статусе рядового.