На Камчатке проанализируют систему родовспоможения после гибели роженицы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 марта. /ТАСС/. Глава Камчатского края Владимир Солодов поручил проанализировать систему родовспоможения в регионе после смерти роженицы в Усть-Камчатской районной больнице. Об этом сообщило краевое правительство в своем канале в Max.
По данным следствия, 26 марта во время оперативного вмешательства в родильном отделении Усть-Камчатской районной больницы умерла 24-летняя женщина, находившаяся на 25-й неделе беременности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«[Глава региона] Владимир Солодов поручил держать расследование инцидента на строгом контроле и проанализировать систему родовспоможения в регионе», — говорится в сообщении.
Как отмечали в СУ СК России, идут следственные и другие процессуальные действия, пройдет судебно-медицинская экспертиза.
«Подробный доклад о предпринятых медиками мерах представил министр здравоохранения края Александр Нохрин губернатору Камчатского края. В Усть-Камчатске медицинские работники сделали все возможное для спасения беременной пациентки и ее будущего ребенка. Несмотря на оперативные действия бригады скорой помощи и хирургической команды районной больницы, спасти женщину, поступившую с критической кровопотерей, не удалось. Медицинская помощь была начата незамедлительно, а все действия персонала уложились в нормативные сроки», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что пациентка вызвала скорую помощь в связи с открывшимся кровотечением. Бригада прибыла на вызов через 15 минут, еще 15 минут потребовалось на доставку в приемный покой. «В больнице была экстренно мобилизована операционная бригада в полном составе — к спасению жизни подключились анестезиолог, гинекологи и операционная команда», — сообщили в правительстве. Там также добавили, что наблюдение за здоровьем женщины велось задолго до ЧП, и активная работа с пациенткой началась с 10 недель беременности.