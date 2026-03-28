ABC: неприятный запах парализовал работу аэропортов Вашингтона

Аэропорты Вашингтона закрывали воздушное движение второй раз за две недели из-за неприятного запаха.

Источник: Аргументы и факты

В столичном регионе Соединенных Штатов временно приостанавливали авиасообщение из-за инцидента в диспетчерском центре. Как сообщает ABC, причиной стал резкий неприятный запах, зафиксированный в центре управления воздушным движением Потомак, расположенном в штате Вирджиния.

Отмечается, что подобная ситуация произошла уже во второй раз за последние две недели. В обоих случаях ограничения вводились на несколько часов, после чего работа аэропортов постепенно восстанавливалась.

На время происшествия авиарегулятор ограничил вылеты сразу из нескольких крупных аэропортов, включая Рейган, Даллес и Балтимор, а также еще два авиаузла в соседнем регионе.

Ранее сообщалось, что более 10% работников досмотра в аэропортах США не вышли на работу в воскресенье на фоне продолжающейся приостановки работы правительства страны.

USA: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше