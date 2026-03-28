ABC: неприятный запах парализовал работу аэропортов Вашингтона

В столичном регионе Соединенных Штатов временно приостанавливали авиасообщение из-за инцидента в диспетчерском центре. Как сообщает ABC, причиной стал резкий неприятный запах, зафиксированный в центре управления воздушным движением Потомак, расположенном в штате Вирджиния.
Отмечается, что подобная ситуация произошла уже во второй раз за последние две недели. В обоих случаях ограничения вводились на несколько часов, после чего работа аэропортов постепенно восстанавливалась.
На время происшествия авиарегулятор ограничил вылеты сразу из нескольких крупных аэропортов, включая Рейган, Даллес и Балтимор, а также еще два авиаузла в соседнем регионе.
Ранее сообщалось, что более 10% работников досмотра в аэропортах США не вышли на работу в воскресенье на фоне продолжающейся приостановки работы правительства страны.