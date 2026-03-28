Реверсную бизнес-миссию по туризму из Китая принял Хабаровский край

Мероприятие объединило шесть китайских туроператоров со стороны КНР и 15 компаний малого и среднего бизнеса из Хабаровского края и ЕАО. Для каждого участника был составлен индивидуальный график B2B‑встреч. Главной целью было познакомить китайских коллег с многообразием туристических возможностей региона, чтобы в дальнейшем сформировать межрегиональные маршруты, объединяющие сразу несколько дальневосточных территорий.
Наибольший интерес у гостей вызвали локации с богатым культурно-историческим наследием.
«Переговоры прошли в очень приятной атмосфере: я получил четкое представление о том, какие туристические продукты готовы предложить местные компании. Уверен, что у Хабаровского края есть все необходимое, чтобы занять достойное место в туристических маршрутах для китайских путешественников», — подчеркнул участник бизнес-миссии из КНР, директор отдела по работе с Россией компании ООО «Пекинское международное туристическое агентство “Шидай Боя”» Рен Байтао.