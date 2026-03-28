Пьяному приморцу не удалось откупиться от инспектора ДПС

У 52-летнего водителя были видимые признаки алкогольного опьянения. Прав на управление транспортным средством у него не оказалось, потому что документ был аннулирован за предыдущий факт пьяного вождения. А в такой ситуации имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.