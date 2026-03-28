Пьяному приморцу не удалось откупиться от инспектора ДПС

Наряд ДПС Пожарского отдела полиции ехал по маршруту патрулирования по трассе А-370 Владивосток — Хабаровск и обратил внимание на автомобиль Toyota Nadia, двигавшийся в попутном направлении по обочине дороги, что является нарушением Правил дорожного движения. Патруль остановил нарушителя, водителя пригласили в служебный автомобиль для разбирательства.
У 52-летнего водителя были видимые признаки алкогольного опьянения. Прав на управление транспортным средством у него не оказалось, потому что документ был аннулирован за предыдущий факт пьяного вождения. А в такой ситуации имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
Желая избежать уголовной ответственности, мужчина решил предложить инспектору взятку, и положил 15 тысяч рублей на панель между передними сиденьями служебного автомобиля. Взятку сотрудница полиции не приняла. Патруль доложил о попытке подкупа в дежурную часть Пожарского отдела полиции. Оперативно-следственная группа прибыла на место преступления, задокументировала факт попытки дачи взятки, материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения.
Ранее за покушение на дачу взятки инспектору ДПС был задержан 33-летний артёмовец, ездивший на автомобиле без государственных регистрационных знаков. Уголовное дело в его отношении уже расследовано и передано в суд.