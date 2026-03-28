Попытку крупной контрабанды гаджетов в колонию пресекли в Жетысу

В области Жетысу сотрудники колонии № 12 средней безопасности выявили и пресекли попытку нелегальной доставки гаджетов заключённым, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДУИС Алматинской области и области Жетысу.
Как выяснилось, водитель, обслуживающий индивидуального предпринимателя на территории колонии, выступал в роли курьера и пытался передать запрещённые предметы заключённым. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили тщательно замаскированный тайник.
Внутри тайника изъяли:
5 мобильных телефонов,
5 зарядных устройств,
Wi-Fi роутер,
6 USB-кабелей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Все причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В ДУИС подчеркнули, что любые попытки доставки запрещённых предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы строго запрещены и влекут за собой уголовную или административную ответственность.