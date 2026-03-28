Попытку крупной контрабанды гаджетов в колонию пресекли в Жетысу

Все причастные лица будут привлечены к ответственности.

Источник: Baigenews

В области Жетысу сотрудники колонии № 12 средней безопасности выявили и пресекли попытку нелегальной доставки гаджетов заключённым, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДУИС Алматинской области и области Жетысу.

Как выяснилось, водитель, обслуживающий индивидуального предпринимателя на территории колонии, выступал в роли курьера и пытался передать запрещённые предметы заключённым. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили тщательно замаскированный тайник.

Внутри тайника изъяли:

5 мобильных телефонов,

5 зарядных устройств,

Wi-Fi роутер,

6 USB-кабелей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Все причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В ДУИС подчеркнули, что любые попытки доставки запрещённых предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы строго запрещены и влекут за собой уголовную или административную ответственность.

СК