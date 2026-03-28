Ричмонд
+9°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опер Игнатов сказал, где искать пропавшую в Турции девушку из Подмосковья

В Турции таинственно исчезла 21-летняя россиянка. Что могло с ней случится и где искать девушку, рассказал криминалист Михаил Игнатов.

Источник: Аргументы и факты

21-летняя жительница Подмосковья Кристина М.сказала матери, что летит в Сочи, а на самом деле уехала в Турцию Через Сербию. С 17 марта девушка перестала выходить на связь. Что с ней могло случиться и где ее искать, aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.

«На секту эта история не похожа, они немножко по другому вербуют. Тут, скорее всего, может идти речь о сексуальном рабстве. Девушке заморочил голову “турецкий принц”, уговорил ее ничего не рассказывать близким, сбежать в Турцию, где ее встретили в аэропорту и отправили в подпольный бордель. Выйти на связь с родными жертвы такой схемы не могут, документы и средства связи у них отбирают. Клиенты таким рабыням не помогают. Единственный вариант — если бордель накроет полиция и девушек освободят», — объяснил эксперт.

Криминалист отметил, что девушек могут выманивать за рубеж для продажи черным трансплантологам.

«Это более тяжёлый вариант, очень страшный, но такие вещи тоже имеют место быть», — добавил он.

Что на самом деле произошло с пропавшей в Турции молодой жительницей Подмосковья, предстоит выяснить следователям.