Опер Игнатов сказал, где искать пропавшую в Турции девушку из Подмосковья

21-летняя жительница Подмосковья Кристина М.сказала матери, что летит в Сочи, а на самом деле уехала в Турцию Через Сербию. С 17 марта девушка перестала выходить на связь. Что с ней могло случиться и где ее искать, aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
«На секту эта история не похожа, они немножко по другому вербуют. Тут, скорее всего, может идти речь о сексуальном рабстве. Девушке заморочил голову “турецкий принц”, уговорил ее ничего не рассказывать близким, сбежать в Турцию, где ее встретили в аэропорту и отправили в подпольный бордель. Выйти на связь с родными жертвы такой схемы не могут, документы и средства связи у них отбирают. Клиенты таким рабыням не помогают. Единственный вариант — если бордель накроет полиция и девушек освободят», — объяснил эксперт.
Криминалист отметил, что девушек могут выманивать за рубеж для продажи черным трансплантологам.
«Это более тяжёлый вариант, очень страшный, но такие вещи тоже имеют место быть», — добавил он.
Что на самом деле произошло с пропавшей в Турции молодой жительницей Подмосковья, предстоит выяснить следователям.