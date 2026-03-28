Опер Игнатов сказал, где искать пропавшую в Турции девушку из Подмосковья

«На секту эта история не похожа, они немножко по другому вербуют. Тут, скорее всего, может идти речь о сексуальном рабстве. Девушке заморочил голову “турецкий принц”, уговорил ее ничего не рассказывать близким, сбежать в Турцию, где ее встретили в аэропорту и отправили в подпольный бордель. Выйти на связь с родными жертвы такой схемы не могут, документы и средства связи у них отбирают. Клиенты таким рабыням не помогают. Единственный вариант — если бордель накроет полиция и девушек освободят», — объяснил эксперт.