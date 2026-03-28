Ракетная опасность массово объявлена в Приволжье: от Саратовской области до Пермского края

На данный момент ракетная опасность объявлена в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областях.
Власти регионов напоминают, что порядок действий при ракетной опасности аналогичен алгоритму при угрозе атаки беспилотников.
Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы дома, то спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.
Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.
