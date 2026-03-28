Ракетная опасность массово объявлена в Приволжье: от Саратовской области до Пермского края

ПЕРМЬ, 28 марта, ФедералПресс. В большинстве регионов Приволжского федерального округа утром 28 марта введен режим ракетной опасности. Экстренные оповещения об этом опубликованы в официальном приложении МЧС.

На данный момент ракетная опасность объявлена в Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областях.

Власти регионов напоминают, что порядок действий при ракетной опасности аналогичен алгоритму при угрозе атаки беспилотников.

Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы дома, то спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что российские системы ПВО пресекли масштабную атаку украинских дронов.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
