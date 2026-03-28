Mehr: научно-технологический университет Ирана подвергся атаке с воздуха

Научно-технологический университет Ирана, расположенный в столице страны, был атакован с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Один из ключевых технических вузов Ирана — Научно-технологический университет, расположенный в Тегеране, подвергся воздушной атаке. Об этом сообщает агентство Mehr.

Согласно имеющимся данным, удар был нанесён силами США и Израиля. При этом конкретные детали операции, включая масштабы атаки и применённые средства, пока не раскрываются.

На текущий момент отсутствуют подтверждённые сведения о разрушениях на территории университета, а также о возможных пострадавших. Обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.

Ранее сообщалось, что ситуация, при которой Соединенные Штаты одновременно наносят удары по Ирану и призывают его к переговорам, рассматривается Тегераном как неприемлемая.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше