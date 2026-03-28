Мосгорсуд пересмотрит приговор экс-партнёра Чекалиных Вишняка в апреле

Экс-партнёр Чекалиных Роман Вишняк подал апелляционную жалобу на вынесенный ему приговор. Мосгорсуд рассмотрит её 20 апреля, информирует РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.
При этом пересмотра приговора требует и прокуратура.
«Рассмотрение представления прокурора и апелляционной жалобы на приговор Вишняка назначено на 20 апреля», — сказано в публикации.
Напомним, соучредитель фирмы по торговле косметикой Роман Вишняк был задержан по делу Чекалиных в 2024 году. Позже его приговорили к 2,5 годам колонии за незаконный вывод денег из РФ. Сообщалось, что Вишняк признал вину и пошёл на досудебное соглашение.
Тем временем блогерша Валерия Чекалина, более известная в сети как Лерчек, в ожидании приговора по уголовному делу родила сына. Это четвёртый ребёнок Валерии. После этого стало известно, что Лерчек страдает онкологическим заболеванием и рассмотрение дела было приостановлено на время прохождения ею курса лечения.