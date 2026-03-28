Shot: Взрывы прогремели в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области

Взрывы прозвучали в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку, в регионе объявлена ракетная опасность. Об этом в субботу, 28 марта, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что около 10 минут назад было слышно несколько взрывов в разных частях Чапаевска и Новокуйбышевска. Перед этим они слышали громкий гул в небе. По словам очевидцев, силы ПВО работают по воздушным целям, — сказано в публикации.
В ту же ночь серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по украинским БПЛА и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot. Официальной информации о разрушениях на земле и пострадавших не поступало.
Ранее несколько взрывов прозвучало в районе города Вязьмы Смоленской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских БПЛА, передал Telegram-канал Shot.
27 марта средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 ликвидировали 52 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.