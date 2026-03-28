Ночью 13 российских аэропортов прервали работу

Аэропорты Орска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Уфы, Иваново, Пскова, Саратова и Пулково ночью ограничивали работу — они не принимали и не выпускали самолеты. Ограничения для них вводились после 4:30 мск. Меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов, заявили в Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

После 6:00 мск аэропорты Пензы, Саратова, Пскова и Пулково сняли ограничения.

Также около часа ночи приостановил работу аэропорт Ярославля. Ненадолго вводились ограничения для аэропорта Волгограда. Сейчас он работает в штатном режиме.

Для аэропортов Домодедово и Чкалов (Нижний Новгород) в полночь ввели особый режим полетов — они начали принимать и отправлять рейсы только по согласованию с «соответствующими органами», сообщали в Росавиации. Домодедово начал работать в обычном режиме уже после 6:00 мск.

В нескольких российских регионах объявляли угрозу опасности удара БПЛА, включая Ленинградскую, Саратовскую, Воронежскую, Оренбургскую, Ивановскую, Ярославскую области, а также Удмуртию. В нескольких из них объявлялась угроза ракетного обстрела.

