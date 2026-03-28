Рыбаков сняли с опасного льда у станции «Весенняя» в Приморье

Двоих человек эвакуировали на судне на воздушной подушке.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники ГИМС МЧС России вместе с полицейскими провели межведомственный рейд на льду Амурского залива в районе станции «Весенняя». На льду они обнаружили около 30 рыбаков и потребовали покинуть опасный участок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

После разъяснительной беседы большинство людей согласились уйти с льда самостоятельно. Однако двоих рыбаков пришлось эвакуировать на берег на судне на воздушной подушке. Уже на суше представители администрации оформили на них протоколы за выход на лед, несмотря на запрет.

«Выход на лед запрещен. Не ходи на водоем сам и не пускай туда детей. Увидев детей на льду, не будь равнодушен, убеди уйти с водоема», — рассказали в МЧС Приморского края.

Сейчас инспекторы продолжают патрулирование акватории и береговой линии. Особое внимание уделяют любителям подледной рыбалки и прогулок по льду, чтобы не допустить несчастных случаев в период таяния.