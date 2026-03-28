Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске при пожаре в садовом доме погиб человек

В Красноярском крае за сутки потушили 10 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 10 пожаров. Об этом сегодня, 28 марта, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в СНТ «Ручеек-433» Красноярска сгорели садовый дом на площади 48 квадратных метров и хозяйственная постройка. С огнем боролись семь сотрудников ведомства и две единицы техники. В результате случившегося погиб человек.

Причина пожара — нарушения при эксплуатации печи.

На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали шесть раз. Помимо этого, на Красноярском водохранилище напротив залива Бирюса провалился под лед легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал.