В Красноярске при пожаре в садовом доме погиб человек

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 10 пожаров. Об этом сегодня, 28 марта, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, в СНТ «Ручеек-433» Красноярска сгорели садовый дом на площади 48 квадратных метров и хозяйственная постройка. С огнем боролись семь сотрудников ведомства и две единицы техники. В результате случившегося погиб человек.
Причина пожара — нарушения при эксплуатации печи.
На оказание помощи при ДТП спасатели выезжали шесть раз. Помимо этого, на Красноярском водохранилище напротив залива Бирюса провалился под лед легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал.