Умерла уроженка Красноярского края, эвакуированная из Таиланда в коме

В последние годы 29-летняя девушка-инвалид жила в крымском городе Саки. Как рассказали наши коллеги из krym.aif.ru, она работала швеей и пять лет копила на поездку за границу. Вместе с сестрой девушка отправилась отдыхать в Паттайю. Там ей понадобилось удалить зуб мудрости из-за флюса. Это стандартная процедура, операцию провели по страховке в местной клинике. Однако после операции девушка потеряла сознание и впала в кому. Ее госпитализировали с подозрением на заражение крови.