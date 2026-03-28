Умерла уроженка Красноярского края, эвакуированная из Таиланда в коме. Она скончалась 27 марта не приходя в сознание. Об этом сообщили родственники погибшей.
В последние годы 29-летняя девушка-инвалид жила в крымском городе Саки. Как рассказали наши коллеги из krym.aif.ru, она работала швеей и пять лет копила на поездку за границу. Вместе с сестрой девушка отправилась отдыхать в Паттайю. Там ей понадобилось удалить зуб мудрости из-за флюса. Это стандартная процедура, операцию провели по страховке в местной клинике. Однако после операции девушка потеряла сознание и впала в кому. Ее госпитализировали с подозрением на заражение крови.
Состояние со временем ухудшалось. К тому же, закончился срок действия медицинской страховки, а банковские карты неожиданно перестали работать. Каждый день пребывания в клинике стоил 40 тысяч рублей.
Неравнодушные люди собрали больше двух миллионов рублей на оплату лечения и транспортировку в Россию. 24 марта девушку доставили домой, где врачи констатировали у нее кому первой степени, отек мозга и признаки обширного поражения организма, вызванного занесенной инфекцией. К сожалению, лечение не помогло. Точную причину смерти близким предстоит узнать после официальной экспертизы.