Завершилось расследование дела сестер Хачатурян об убийстве отца в 2018 году

Следствие завершило расследование дела в отношении сестер Хачатурян об убийстве их отца Михаила Хачатуряна в 2018 году. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил представитель семьи последнего Георгий Чугуашвили.

Следствие завершило расследование дела в отношении сестер Хачатурян об убийстве их отца Михаила Хачатуряна в 2018 году. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил представитель семьи последнего Георгий Чугуашвили.

— Расследование завершено. Уже прошла стадия ознакомления с его материалами, — цитирует его РИА Новости.

В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, добавил он.

Правоохранители возобновляли следствие в отношении сестер Хачатурян 28 января текущего года. Сторона защиты погибшего оспаривает мотив убийства.

Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в причинении телесных повреждений дочерям, сексуализированном насилии и распространении порнографии. В связи с этим расследование уголовного дела в отношении сестер прекратили.

Девушки убили отца в 2018 году. Они зарезали его, когда он спал. Позднее их задержали. Следователи выяснили, что Хачатурян систематически издевался над дочерьми. Подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».