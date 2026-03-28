Ребенок погиб при атаке БПЛА в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки беспилотников. По его словам, силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы было обезврежено более тридцати вражеских дронов. В результате инцидента повреждены несколько жилых домов и объект торговли.
К сожалению, есть жертвы. В одном из частных домов в садоводческом товариществе Ярославского района погиб ребенок, находившийся там в момент атаки. Его родители доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Также пострадала жительница соседнего дома. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и заверил, что вся необходимая поддержка, включая материальные выплаты, будет предоставлена в полном объеме.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о трех пострадавших мирных жителях в регионе. В селе Чайки в результате детонации дрона женщина получила осколочное ранение спины и лишилась пальца, у мужчины диагностирована минно-взрывная травма. Оба пострадавших доставлены в медучреждения Белгорода. Также повреждены забор частного дома и два автомобиля.
В районе хутора Церковный беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее сообщалось, что в течение трех часов вечером 27 марта дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. Всего было сбито 52 украинских беспилотных аппарата самолетного типа.
