Роковая любовь: где искать следы пропавшей в Турции россиянки

Восточные сказки манят своей экзотикой и обещаниями счастья, но порой оборачиваются кошмаром. История 21-летней Кристины М., бесследно исчезнувшей в Турции, — яркое тому подтверждение. Девушка, сбежавшая из России через Сербию, перестала выходить на связь с 17 марта. Ее мать, отчаянно ищущая дочь, обратилась за помощью в полицию и СМИ. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru озвучил мрачные прогнозы.
«Турецкий принц» и разбитая мечта о сказке.
Таинственное исчезновение россиянки, по мнению криминалиста Михаила Игнатова, имеет все признаки тщательно спланированной операции.
«Могу предположить, что девушке кто-то заморочил голову,» — утверждает эксперт. — Появился какой-то «турецкий принц», который напел ей про любовь с первого взгляда, позвал приехать, пообещал райские кущи, что не будет ни в чем нуждаться".
Мать Кристины подтверждает эту теорию, говоря, что ее дочь «красивая, но немножко наивная, прям хорошая мишень».
Обман Кристины с маршрутом поездки, она сказала матери, что собралась в Сочи к подруге, а сама отправилась в Турцию через Сербию, лишь усиливает подозрения.
Сексуальное рабство или черные трансплантологи?
По словам криминалиста, «турецкий принц» мог даже оплатить россиянке билеты, чтобы подтвердить серьезность своих намерений.
«Вранье о поездке в Сочи и сложный маршрут вписываются в версию с “принцем”,» — поясняет Игнатов — Он мог уговорить девушку запутать следы, скрыть конечную цель поездки от матери".
Объясняя, зачем был нужен такой замысловатый сценарий, криминалист произносит лишь одну фразу — сексуальное рабство. Пропавшая Кристина — симпатичная стройная брюнетка с длинными волосами. По словам Игнатова, ее могли могли встретить в аэропорту и переправить в подпольный бордель.
«На секту эта история не похожа, они немножко по другому вербуют. Тут, скорее всего, может идти речь о сексуальном рабстве. Выйти на связь с родными жертвы такой схемы не могут, документы и средства связи у них отбирают. Клиенты таким рабыням не помогают», — сказал он.
Если Кристина попалась на крючок такого вербовщика, то, как отметил криминалист, ее единственный шанс на спасение — если бордель накроет полиция и девушек освободят.
Игнатов также упоминает и более пугающую возможность: «девушек могут выманивать за рубеж для продажи черным трансплантологам. Это более тяжёлый вариант, очень страшный, но такие вещи тоже имеют место быть».
Проклятие «турецких каникул».
Исчезновение Кристины М. — лишь один эпизод из серии историй о трагическом завершении «турецких каникул».
Осенью 2025 года в Анталье бесследно пропала 41-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина Киселева, которая отдыхала с 12-летним сыном. Оставив мальчика в номере отеля, она покинула гостиницу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ей составил компанию другой постоялец, личность которого долгое время не удавалось установить. Дальнейшая судьба россиянки до сих пор остается неизвестной. Сына пропавшей передали родственникам.
Другая история завершилась благополучно: пропавшую в октябре прошлого года москвичку Дарью Лучкину и её 10-летнего сына Максима нашли в конце декабря живыми на границе с Сирией и экстренно доставили в Москву.
Эти случаи служат мрачным напоминанием о том, что «восточная сказка» может в один момент обернуться кошмаром.