В Омске водитель без прав сбил 9-летнего мальчика

Вчера, в 27 марта, в 20:15 в Омске водитель сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как сообщили в УМВД по Омской области, за руль нарушитель ПДД сел, будучи лишенным водительских прав.
Вопиющее правонарушение случилось на улице 21-я Амурская. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда на него налетел автомобиль. Управлял «Опелем»31-летний омич, лишенный водительских прав.
В результате происшествия мальчика с травмами доставили в больницу. По факту ДТП ведется проверка.