В Омске водитель без прав сбил 9-летнего мальчика

Вчера, в 27 марта, в 20:15 в Омске водитель сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как сообщили в УМВД по Омской области, за руль нарушитель ПДД сел, будучи лишенным водительских прав.