Врач Кондрахин объяснил смерть россиянки после комы из-за удаления зуба

Жительница Крыма впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Врач Андрей Кондрахин объяснил, чем опасны хирургические вмешательства в полости рта.

Источник: Аргументы и факты

Минимальные шансы на развитие сепсиса после операции, особенно в полости рта, есть всегда, сообщил в беседе с aif.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Таким образом он прокомментировал историю 29-летней Екатерины Пановой из Крыма, которая впала в кому и умерла после удаления зуба мудрости.

Напомним, девушка была прикована к инвалидному креслу после аварии, которая произошла, когда ей было 15 лет. В январе этого года вместе с сестрой она впервые поехала за границу — в Таиланд.

Уже на месте ей удалили зуб мудрости, а спустя две недели начались осложнения. Сначала у нее поднялась температура, потом — она потеряла сознание.

С 8 марта Екатерина находилась в коме, ей поставили диагноз сепсис (заражение крови). 23 марта ее смогли перевезти в Москву, где она должна была продолжить лечение. Однако в ночь с 26 на 27 марта она умерла.

«Полость рта заселена большим количеством различных микроорганизмов, она не стерильна. Поэтому любая травма, которая есть у человека, потенциально может стать причиной инфицирования. Даже если это был зуб мудрости, при условии, что на была в медицинском учреждении у хирурга и принимала антибиотики, это не может спасти от инфицирования. Важно понимать, зачем удалили зуб мудрости. На это могли быть определенные причины, однако зуб мог быть с кариесом, мог иметь повреждения. Полость рта — достаточно грязная история. Если человек идет на операцию, то всегда сохраняются минимальные шансы на развитие сепсиса. Так устроен наш организм», — пояснил врач.

Ранее врач Кондрахин предупредил, что постоянная зевота может сигнализировать об инсульте.

