Врач Кондрахин объяснил смерть россиянки после комы из-за удаления зуба

«Полость рта заселена большим количеством различных микроорганизмов, она не стерильна. Поэтому любая травма, которая есть у человека, потенциально может стать причиной инфицирования. Даже если это был зуб мудрости, при условии, что на была в медицинском учреждении у хирурга и принимала антибиотики, это не может спасти от инфицирования. Важно понимать, зачем удалили зуб мудрости. На это могли быть определенные причины, однако зуб мог быть с кариесом, мог иметь повреждения. Полость рта — достаточно грязная история. Если человек идет на операцию, то всегда сохраняются минимальные шансы на развитие сепсиса. Так устроен наш организм», — пояснил врач.