Ребёнок погиб при массированной атаке БПЛА на Ярославскую область

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребёнок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжёлом состоянии госпитализированы», — написал Евраев в Telegram-канале.
Ранения также получила жительница соседнего дома. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор заверил, что пострадавшим окажут полную поддержку, включая материальные выплаты.
Напомним, обломки сбитого БПЛА упали рядом с жилым домом в Ярославле. В результате атаки зафиксированы повреждения нескольких домов и торгового объекта.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.