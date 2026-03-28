В Омске поймали серийного гастровора

В субботу, 28 марта 2026 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о задержании серийного преступника узкой криминальной квалификации. Мужчина специализировался на воровстве еды.
«По предварительным данным, из продуктового супермаркета на улице Масленникова фигурант похитил различные товары на сумму 27 тысяч 500 рублей», — говорится в сообщении.
Судя по стоимости награбленного, преступника вполне можно назвать гастрономическим экспертом. Вряд ли на эти деньги он вынес товары народного потребления типа макарон или крупы. По всей видимости, гастровор позарился на более элитарные товары. Например, масло или дорогой алкоголь.
К уголовной ответственности 35-летнего омича привлекают уже в пятый раз. Ранее он был судим за аналогичные преступления. По всей видимости, наказание за содеянное позволяет ему не засиживаться в местах лишения свободы. Для какой цели злоумышленник рисковал свободой ради калорий, не сообщается.