Женщина получила травму во время восхождения в горах Бурабая

По информации МЧС, женщина 1981 года рождения повредила ногу и не смогла самостоятельно продолжить спуск. Сообщение о помощи поступило спасателям, после чего на место оперативно направили сотрудников подразделения ведомства.
Из-за крутых склонов и особенностей горного рельефа спасателям пришлось пешком эвакуировать пострадавшую с высоты. Женщину на руках спустили к подножию горы, где её передали бригаде скорой помощи.
В МЧС напомнили туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время походов.
«Отправляясь в горы, важно адекватно оценивать свои силы, выбирать удобную обувь и иметь при себе заряженный телефон. Помните, что горы не прощают ошибок», — подчеркнули в ведомстве.