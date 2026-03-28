Женщина получила травму во время восхождения в горах Бурабая

В Бурабайском районе Акмолинской области спасатели провели операцию по эвакуации туристки, получившей травму во время восхождения на гору Рассыпуха, передает BAQ.KZ.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС, женщина 1981 года рождения повредила ногу и не смогла самостоятельно продолжить спуск. Сообщение о помощи поступило спасателям, после чего на место оперативно направили сотрудников подразделения ведомства.

Из-за крутых склонов и особенностей горного рельефа спасателям пришлось пешком эвакуировать пострадавшую с высоты. Женщину на руках спустили к подножию горы, где её передали бригаде скорой помощи.

В МЧС напомнили туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время походов.

«Отправляясь в горы, важно адекватно оценивать свои силы, выбирать удобную обувь и иметь при себе заряженный телефон. Помните, что горы не прощают ошибок», — подчеркнули в ведомстве.