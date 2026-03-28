Ремонт в детской больнице на Заводской должен завершиться к лету — но это не точно

Больницу закрыли на капремонт больше года назад — в ноябре 2024-го. Хабаровчан такой долгий срок ремонта беспокоит.

«Больных детей приходится возить в другую поликлинику на автобусе. Возьмите на контроль ремонт, чтобы все работы окончились в срок», — пишут местные.

В краевом Минздраве сообщили: работы ведутся в соответствии с графиком. Ремонт сложный — в учреждении полностью заменили коммуникацию и провели перепланировку. При этом не исключается, что ремонт может затянуться.

«Время окончания действующего контракта с подрядчиком — июнь 2026 года. В настоящее время ведутся работы по монтажу фасада здания, внутренние отделочные и монтажные работы. Возможны корректировки сроков сдачи в связи с нештатными ситуациями», — сообщили в ведомстве.