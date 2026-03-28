Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок погиб при атаке беспилотников ВСУ в Ярославской области

Ребенок погиб при атаке украинских беспилотников в Ярославской области. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Погиб ребенок, который во время атаки находился в частном доме в СНТ Ярославского района. Его родителей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается медицинская помощь, — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по украинским БПЛА и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Официальной информации о разрушениях на земле и пострадавших на тот момент не поступало.

Также взрывы прозвучали в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку, в регионе объявлена ракетная опасность. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
