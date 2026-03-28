Ребенок погиб при атаке беспилотников ВСУ в Ярославской области

Ребенок погиб при атаке украинских беспилотников в Ярославской области. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
— Погиб ребенок, который во время атаки находился в частном доме в СНТ Ярославского района. Его родителей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается медицинская помощь, — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по украинским БПЛА и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.
Официальной информации о разрушениях на земле и пострадавших на тот момент не поступало.
Также взрывы прозвучали в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку, в регионе объявлена ракетная опасность. Об этом написал Telegram-канал Shot.