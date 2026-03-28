Защита Тимура Иванова опровергла заключение им досудебного соглашения

Экс-замминистра обороны находится в СИЗО с 24 апреля 2024 года. Мосгорсуд 1 июля 2025 года приговорил его к 13 годам заключения за растрату более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц», а также отмывание части похищенного. Его второе дело связано с получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб (в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани), легализации преступных доходов, а также незаконном в незаконном хранении и изготовлении оружия. Свою вину он отрицает.