Под Челябинском Миасс подтопил село недалеко от Шершневского водохранилища

В пригороде Челябинска — селе Кайгородово — днем 27 марта жители заметили разлив реки Миасс. По данным администрации Сосновского округа река подтопила придомовые территории 22 участков, дома не повредила.
По рассказам местных жителей, некоторые люди не могли выйти из дома, вокруг была вода. Видели из окна, что у соседей легковая машина плавала, разыскали по телефону хозяев. Были затоплены огороды, все, кто кинулся спасать Кайгородово, копали обводные каналы.
Глава Сосновского округа Евгений Ваганов распорядился открыть пункт временного размещения в клубе.
«Жителям в случае необходимости рекомендовано оставлять автомобили в центральной части села, откуда их доставят в пункт размещения», — передает пресс-служба округа.
На утро 28 марта вода спала на 10 сантиметров, рассказал и. о. начальника отдела Алишевского территориального управления № 3 Булат Фахрисламов. С момента обострения ситуации на месте происшествия дежурили сотрудники МЧС.
Несмотря на подтопление, эта весна не стала особенной в Кайгородово. Жительница села Марина Кадочникова вспоминает, что были года, когда вода стояла в подвалах и огородах не только прибрежных домов, но и значительно дальше от берега.
«Было активное таяние, выходила из строя техника. В этом году — это из-за затора льда на реке. Говорили, что хруст стоял на реке, она сама очищается ото льда», — рассказала Марина Кадочникова.
Миасс в Кайгородово протекает до Шершневского водохранилища. Мы запросили информацию по ситуации на главном водоеме Челябинска, расскажем подробности, когда они появятся. Известно, что ранее с водохранилища проводили плановый сброс и приготовили его к большой воде.