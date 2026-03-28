Слюсарь: В Ростовской области уничтожили БПЛА и ракету

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь в субботу, 28 марта, сообщил, что в регионе отразили атаку Вооруженных сил Украины, в ходе которой были сбиты беспилотник и ракета.
По его словам, воздушные цели уничтожили в Чертковском и Шолоховском районах. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется, — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по украинским БПЛА и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot.