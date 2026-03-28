Силы ПВО сработали в Воронежской области: над одним районом сбито два БПЛА

Силы ПВО сбили два БПЛА в небе над одним районом Воронежской области прошедшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Опасность атаки в регионе объявили накануне в девять часов вечера. Под угрозой удара беспилотников оказался Лискинский район. Особый режим сохранялся до 5:50 субботы, 28 марта.
