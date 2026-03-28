В Минусинске до сих пор не нашли тело утонувшего семилетнего мальчика

27 марта специалисты Минусинского поисково-спасательного отряда выезжали на поиски семилетнего мальчика, который пропал на реке Туба Красноярского края. Они обследовали около 200 квадратных метров дна с помощью гидролокатора и водолазного телевизионного комплекса «Оптима».
Как сообщили региональные спасатели, тело школьника пока не нашли. Поисковые работы продолжатся.
Напомним, что трагедия произошла днем 25 марта в селе Городок. По предварительным данным Следственного комитета, погибший мальчик вместе со сверстником приехали на велосипедах к реке и вышли на лед. Попав в промоину, один ребенок провалился в воду, второму удалось выбраться.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.