В Минусинске до сих пор не нашли тело утонувшего семилетнего мальчика

Специалисты Минусинского поисково-спасательного отряда выезжали на поиски 7-летнего мальчика, который пропал на реке Туба.

27 марта специалисты Минусинского поисково-спасательного отряда выезжали на поиски семилетнего мальчика, который пропал на реке Туба Красноярского края. Они обследовали около 200 квадратных метров дна с помощью гидролокатора и водолазного телевизионного комплекса «Оптима».

Как сообщили региональные спасатели, тело школьника пока не нашли. Поисковые работы продолжатся.

Напомним, что трагедия произошла днем 25 марта в селе Городок. По предварительным данным Следственного комитета, погибший мальчик вместе со сверстником приехали на велосипедах к реке и вышли на лед. Попав в промоину, один ребенок провалился в воду, второму удалось выбраться.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.