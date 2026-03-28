За день омичи отдали мошенникам 2,5 миллиона рублей

Почти половину этой суммы перевела преступникам 73-летняя пенсионерка.

Источник: Om1 Омск

Региональное УМВД сообщило о том, что в течение последних 24 часов омичи потеряли из-за мошенников 2 миллиона 460 тысяч рублей. С заявлениями о преступлениях в полицию обратились пятеро жителей Омской области.

Одной из жертв аферистов стала 73-летняя пенсионерка из Октябрьского округа. Преступники вытягивали из нее деньги почти неделю и лишили всех сбережений — 995 тысяч рублей.

Еще одна пенсионерка перевела преступникам 600 тысяч рублей, пытаясь оформить дополнительный трудовой стаж, который, со слов аферистов, ей якобы не включили при назначении пенсии.

— По каждому факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы напомнили омичам: кем бы ни представлялись собеседники, не нужно с ними обсуждать свои финансы. Всю информацию нужно перепроверять в официальных учреждениях.