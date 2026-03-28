Силы ПВО ликвидировали за ночь над Россией 155 украинских беспилотников

В промежуток с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта БПЛА ВСУ были уничтожены над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областями, а также Республикой Крым и Московским регионом.
К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Ярославле погиб ребёнок, его родители госпитализированы в тяжёлом состоянии. В результате удара зафиксированы повреждения нескольких домов и торгового объекта.
