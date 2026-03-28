Пропавшую в Первоуральске 15-летнюю школьницу нашли в другом городе

В Первоуральске завершились поиски 15-летней школьницы, пропавшей 26 марта 2026 года. Подросток около 18:00 вышла из дома, однако обратно не вернулась. Поисками юной свердловчанки занимались сотрудники ОМВД России «Первоуральский».
Искали школьницу почти сутки. Вскоре ее нашли — она была в другом городе. С ней все в порядке. Сообщение об этом поступило от сотрудников полиции 27 марта в 17:37.
— Сотрудниками полиции Первоуральска установлено местонахождение несовершеннолетней. В настоящее время находится на территории другого города, — рассказали в пресс-службе ОМВД России «Первоуральский».
В ближайшее время подростка доставят в отделение, где полицейские выяснят обстоятельства пропажи школьницы и то, почему она ушла из дома. Сотрудники ведомства также выразили благодарность неравнодушным свердловчанам, которые помогали в поиске несовершеннолетней.