Подросток за рулем попал в жесткое ДТП с двумя авто на проспекте Ленина в Ростове

Несовершеннолетний водитель госпитализирован, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

Подросток за рулем попал в жесткое ДТП на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону и оказался в больнице. По данным отдела пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, авария произошла поздно вечером в пятницу, 27 марта.

— ДТП случилось в 22:30 в районе дома № 113 по проспекту Ленина. За рулем автомобиля «Хендай Солярис» находился 16-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции региона. — По предварительным данным, при перестроении он не справился с управлением. Машина столкнулась с «ВАЗ-2114», за рулем которого был 26-летний водитель.

В результате аварии подросток получил травмы. Его доставили в больницу. А, по словам очевидцев, после ДТП на время оказалась заблокирована одна из полос движения на проспекте Ленина. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

