Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае объявлен режим ракетной опасности

В Пермском крае утром 28 марта ввели режим «Ракетная опасность». Об этом граждан оповестили через приложение МЧС России.

Уведомления начали поступать около 05:00 мск. Власти уточнили, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Порядок действий при ракетной опасности аналогичен правилам при угрозе атаки беспилотников. В здании нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, запрещено пользоваться лифтом. Дома следует закрыть окна и шторы, собрать тревожный набор (вода, еда, лекарства, фонарик, документы) и уйти в комнату без окон или подвал. На улице — зайти в ближайшее здание или подземный переход.

Ранее Life.ru сообщал, что в Череповце беспилотники атаковали промышленную зону — зафиксировано восемь хлопков. К счастью, жертв удалось избежать.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
