В Пермском крае объявлен режим ракетной опасности

Уведомления начали поступать около 05:00 мск. Власти уточнили, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Порядок действий при ракетной опасности аналогичен правилам при угрозе атаки беспилотников. В здании нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, запрещено пользоваться лифтом. Дома следует закрыть окна и шторы, собрать тревожный набор (вода, еда, лекарства, фонарик, документы) и уйти в комнату без окон или подвал. На улице — зайти в ближайшее здание или подземный переход.
Ранее Life.ru сообщал, что в Череповце беспилотники атаковали промышленную зону — зафиксировано восемь хлопков. К счастью, жертв удалось избежать.
