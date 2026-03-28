В США арестовали попавшего в ДТП знаменитого спортсмена

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс был задержан по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс был задержан по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает The Guardian, инцидент произошел в пятницу во Флориде, когда его машина перевернулась после маневра обгона грузовика на узкой дороге. Пострадавших в результате аварии нет.

Согласно информации издания, тест на алкоголь не выявил превышения допустимого уровня, однако следователи предполагают, что спортсмен мог находиться под воздействием лекарственных препаратов или наркотических веществ.

Сам 50-летний Вудс отказался от прохождения теста на наличие запрещенных веществ в организме. В итоге ему было предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом виде с причинением ущерба и отказе от законного тестирования.

Тайгер Вудс — 15-кратный победитель турниров серии «Мейджор», в том числе пятикратный чемпион «Мастерс». В 2021 году он уже попадал в серьезное ДТП, после которого перенес операцию на голени и голеностопе.

