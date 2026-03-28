В США арестовали попавшего в ДТП знаменитого спортсмена

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс был задержан по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает The Guardian, инцидент произошел в пятницу во Флориде, когда его машина перевернулась после маневра обгона грузовика на узкой дороге. Пострадавших в результате аварии нет.