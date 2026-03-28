В Брединском округе вода перелилась через трассу, ведущую в поселок Княженский. Как сообщил газете «Сельские новости» начальник территориального отдела Иван Рудский, ситуация обычная, легковые авто при необходимости могут проехать через «Солдатскую трассу» на Гогино.
«Въезд в поселок у нас самое проблемное место во время паводка. Вчера вечером вода поднялась в районе большого моста, к утру спала. Но сегодня вечером, скорее всего, снова поднимется», — рассказал Иван Рудский.
Он добавил, что ситуация в этом году не хуже, чем в предыдущие годы. Продуктов в магазинах достаточно, фельдшерско-акушерский пункт работает. В экстренных случаях на помощь местным жителям готовы прийти добровольная пожарная команда и фермеры.
«Держим ситуацию на контроле», — добавил Иван Рудский.
Непростая паводковая ситуация сейчас и в Казахстане. Из-за большой воды ограничен проезд через пункт пропуска Желкуар, расположенный напротив пункта пропуска Мариинский Брединского округа. Как сообщают наши коллеги из газеты, мера направлена на обеспечение безопасности людей, пересекающих госграницу.
В этом году из-за аномального тепла пик паводка начался раньше, чем обычно. Так, из-за разлива реки Зюзелги с 25 марта закрыт мостик между Рощино и Ужевкой. А 27 марта подтопило село, расположенное неподалеку от Шершней.