В Новосибирской области осудят мужчину, напавшего с мачете на пассажиров поезда

В Барабинский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который напал с мачете на попутчиков в поезде. Он обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений, а также в дезорганизации деятельности следственного изолятора. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в пассажирском поезде, следовавшем из Томска в Адлер. На перегоне между станциями Каргат и Барабинск один из пассажиров, находясь в купе, беспричинно напал на своих попутчиков. Используя нож (мачете), злоумышленник нанёс мужчине удар в область предплечья, а женщине — по голове. Другие пассажиры помогли потерпевшим покинуть купе.

Когда состав прибыл на станцию Барабинск, нападавший был задержан, а пострадавших госпитализировали в Барабинскую центральную районную больницу.

Находясь под стражей, обвиняемый продолжил совершать противоправные действия. В следственном изоляторе он применил насилие в отношении должностного лица учреждения. О дате судебного заседания сообщат дополнительно.