В Хабаровске водитель Mercedes погиб в страшном ДТП

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В Хабаровске водитель внедорожника Mercedes погиб в результате серьёзного ДТП. Об этом сообщили в ГАИ Хабаровска.

Авария произошла сегодня, 28 марта, в 12:30 на Амурском бульваре в районе пересечения с улицей Запарина. По предварительным данным, Mercedes столкнулся с Toyota Yaris, после чего внедорожник вылетел на ограждение и перевернулся. От сильного удара водителя Mercedes выбросило из салона на проезжую часть. Он скончался до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас они устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют, кто из водителей нарушил ПДД.