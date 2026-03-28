В Хабаровске водитель Mercedes погиб в страшном ДТП

Авария произошла сегодня, 28 марта, в 12:30 на Амурском бульваре в районе пересечения с улицей Запарина. По предварительным данным, Mercedes столкнулся с Toyota Yaris, после чего внедорожник вылетел на ограждение и перевернулся. От сильного удара водителя Mercedes выбросило из салона на проезжую часть. Он скончался до приезда скорой помощи.