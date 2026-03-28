В Баяндаевском районе полицейские поймали «черных лесорубов» с поличным

По оценкам специалистов, ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские отдела «Эхирит-Булагатский» пресекли незаконную рубку леса в Баяндаевском районе. Сигнал о вырубке деревьев поступил в дежурную часть от лесничества, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого с поличным. По предварительным данным, 48-летний житель села Загатуй организовал вырубку сосны и лиственницы. Вывезти древесину он попросил своего знакомого тракториста.

Всего обнаружено более 50 кубометров деревьев. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду России, превысил 300 тысяч рублей.

С места вырубки полицейские изъяли бензопилу «Урал» и трактор.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).