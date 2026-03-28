Новые правила обучения в автошколах вступили в силу в марте этого года

Среди ключевых изменений — увеличение обязательных часов при обучении на права категории B с 38 до 42. В теорию добавлены правила взаимодействия с участниками дорожного движения на самокатах и вопросы по опасному вождению. Есть изменения и для тех, кто хочет сдать на категорию С и D. Отныне пройти практику они могут и на базе транспортных […]

Среди ключевых изменений — увеличение обязательных часов при обучении на права категории B с 38 до 42. В теорию добавлены правила взаимодействия с участниками дорожного движения на самокатах и вопросы по опасному вождению.

Есть изменения и для тех, кто хочет сдать на категорию С и D. Отныне пройти практику они могут и на базе транспортных предприятий, где, к примеру, собираются в дальнейшем работать.

Отметим, что средняя цена за обучение в автошколах Хабаровска — от 45 до 65 тысяч рублей. По словам специалистов, каждый год услуга дорожает в среднем на 3−4 тысячи рублей. Цена обучения, по словам экспертов, напрямую зависит от стоимости бензина и обслуживания автомобилей.