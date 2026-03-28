Волгоградец заплатил 260 тысяч за мифическую работу в Италии

Житель Красноармейского района Волгограда стал жертвой обмана мошенников, когда пытался найти работу за границей. 61-летнему мужчине неизвестные пообещали должность охранника в этой стране, но в итоге волгоградец лишился 260 тысячи рублей. По указке аферистов он перечислил деньги мошенникам через установленное мобильное приложение с использованием обменного фонда на неустановленный счет.