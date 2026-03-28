СК истребовал материалы дела об убийстве россиянки в Таиланде

В пресс-службе рассказали, что следственным управлением СК России по Республике Башкортостан по факту безвестного исчезновения жительницы города Уфы возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время устанавливается обстоятельства исчезновения женщины, допрашиваются свидетели, истребуется информация из правоохранительных органов государства по месту последнего нахождения пропавшей», — сообщили в пресс-службе, комментируя убийство Партновой в Таиланде.
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил РИА Новости об аресте уфимца Ильдара Мухаметзянова по подозрению убийстве Партновой.
Дело об убийстве россиянки ведут полиция и прокуратура Паттайи, арестованный россиянин предстанет перед таиландским судом, так как преступление было совершено на территории Таиланда.