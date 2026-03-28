Волгоградец отдал 260 тысяч за несуществующую работу в Италии

Житель Красноармейского района Волгограда стал жертвой мошенников. Мужчине предложили работу за границей в должности охранника. Его заинтересовала возможность побывать в Италии.
Впервые неизвестные позвонили 61-летнему волгоградцу с неустановленного номера 20 марта. Они убедили свою жертву, что за трудоустройство придется заплатить. И мужчина согласился.
«Поверив в достоверность предложенной работы, потерпевший перевел больше 260 тысяч рублей через установленное мобильное приложение с использованием обменного фонда на неустановленный счет, подконтрольный злоумышленникам», — поясняют в региональной полиции.
Некоторое время спустя потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Устанавливаются причастные.
В региональном главке МВД просят волгоградцев быть осторожными: даже правдоподобные предложения могут оказаться уловкой мошенников.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что мошенники начали атаковать через стационарные телефоны.