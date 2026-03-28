Полицейский сбил 39-летнюю беременную в Петербурге

Врачи спасли жизни матери и ребенка.

В Санкт-Петербурге под колеса авто попала 39-летняя беременная женщина. Она получила множественные травмы, но врачам удалось спасти ей и ее малышу жизнь.

Операцию проводили в Елизаветинской больнице. В пресс-службе медицинского учреждения рассказали, что женщина поступила к ним в тяжелом состоянии. У нее была тяжелая сочетанная травма головы, груди и конечностей. Пациентка была на поздних сроках беременности.

По результатам УЗИ, плод при ДТП внутриутробно не пострадал. После хирургического вмешательства женщину перевели в отделение реанимации. Специалисты решили провести экстренное родоразрешение, сделав кесарево сечение, чтобы не случилась гипоксия плода.

У женщины родился мальчик, это ее первый ребенок. Состояние пациентки стабильное, его оценивают как средней степени тяжести.

По данным «Фонтанки», беременную сбил 34-летний офицер полиции. Его уволили в тот же день, когда произошла авария. Следком возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (264 УК РФ).