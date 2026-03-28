От «хайпа» до тюрьмы: нижегородских детей вовлекают в диверсии и шантаж

В Нижегородской области детей всё чаще втягивают в серьезные криминальные схемы через интернет. Об этом рассказал глава областного МВД Юрий Арсентьев на заседании Законодательного собрания. Несмотря на то, что общее количество нарушений закона среди несовершеннолетних снизилось почти на 20%, число тех, кого реально привлекли к уголовной ответственности, выросло. По итогам 2025 года такая динамика замечена впервые за долгое время. Каждое третье преступление, совершенное подростком, — тяжкое, а каждое седьмое связано с интернет-технологиями. Специалисты отмечают опасную тенденцию: подростков целенаправленно ищут в соцсетях и групповых чатах. Схема простая: злоумышленники втираются в доверие, собирают информацию о ребенке, а затем начинают манипулировать. Нередко преступники прибегают к шантажу: требуют деньги или выполнение опасных поручений за то, чтобы прекратить угрозы. Подобные случаи уже зафиксированы в нижегородском регионе. Больше всего таких происшествий фиксируют в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Также в зоне риска находятся Борский, Вадский, Ветлужский, Воротынский, Навашинский, Павловский и Починковский округа.