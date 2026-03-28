В Магнитогорске 19-летнюю девушку осудили за хищение у матери бойца СВО 4,5 млн

Она выполняла роль инкассатора.

Источник: 1obl.ru

В Ленинском районном суде Магнитогорска вынесли приговор 19-летней жительнице Омска, которая, действуя в сговоре с неизвестными, похитила у матери бойца СВО более 4,5 миллиона рублей. Подробности рассказали в Генпрокуратуре России.

Известно, что девушка была в сговоре с неизвестными, которые находили родственников погибших на СВО бойцов и сначала сообщали им якобы о положенных выплатах, а затем запугивали уголовными делами о финансировании иностранных государств и выманивали крупные суммы.

Одной из жертв злоумышленников стала 60-летняя жительница Магнитогорска. Женщина после разговоров с «сотрудниками военкомата и МВД» сняла со счетов все сбережения в размере 4,5 миллиона рублей и передала их подъехавшей девушке, которая представилась инкассатором.

Участницу мошеннической схемы вскоре после передачи денег задержали. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда омичка проведет в исправительной колонии общего режима 2,5 года. Уголовное дело в отношении ее сообщников выделено в отдельное производство.

Деньги потерпевшей осужденная вернула.