В Магнитогорске 19-летнюю девушку осудили за хищение у матери бойца СВО 4,5 млн

В Ленинском районном суде Магнитогорска вынесли приговор 19-летней жительнице Омска, которая, действуя в сговоре с неизвестными, похитила у матери бойца СВО более 4,5 миллиона рублей. Подробности рассказали в Генпрокуратуре России.
Известно, что девушка была в сговоре с неизвестными, которые находили родственников погибших на СВО бойцов и сначала сообщали им якобы о положенных выплатах, а затем запугивали уголовными делами о финансировании иностранных государств и выманивали крупные суммы.
Одной из жертв злоумышленников стала 60-летняя жительница Магнитогорска. Женщина после разговоров с «сотрудниками военкомата и МВД» сняла со счетов все сбережения в размере 4,5 миллиона рублей и передала их подъехавшей девушке, которая представилась инкассатором.
Участницу мошеннической схемы вскоре после передачи денег задержали. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда омичка проведет в исправительной колонии общего режима 2,5 года. Уголовное дело в отношении ее сообщников выделено в отдельное производство.
Деньги потерпевшей осужденная вернула.