Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых могут признать погибшей

С момента исчезновения супругов и их пятилетней дочери прошло уже шесть месяцев.

Семью Усольцевых, которая пропала 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края, могут признать погибшей по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Основанием для этого может стать то, что с момента пропажи родственников прошло уже шесть месяцев.

Адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко сообщил изданию ТАСС, что такое решение должно приниматься судом по заявлению заинтересованных лиц.

— Как правило, это какие-то родственники, на судьбе которых сказывается отсутствие этих лиц, и им необходимо признавать данный статус, — говорит правозащитник.

Напомним, супруги — 64-летний Сергей и его 48-летняя жена Ирина — прошлой осенью пошли прогуляться по живописному маршруту около поселка Кутурчин вместе с пятилетней дочкой Ариной и любимым питомцем. После этого они… исчезли.

Безрезультатные поиски, отсутствие следов и зацепок породили множество версий случившегося, включая конспирологические. Основной версией правоохранительных органов и поисковиков остается несчастный случай.