Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом в ДТП пострадала 18-летняя девушка за рулем и еще четыре человека

Пять человек доставили в больницу после ночной аварии в Дубовском.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с пятницы на субботу, 28 марта, в Ростовской области молодая девушка за рулем попала в аварию с пятью пострадавшими. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— ДТП случилось около 00:30 на улице Первомайской в селе Дубовское, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем автомобиля «ВАЗ 21140» выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям. Машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего водителя.

В результате аварии пострадали пять человек. Водитель «Фольксвагена» получил травмы и был доставлен в больницу. Также госпитализировали водителя «ВАЗа» и ее пассажиров — 19, 20 и 21 года. Скорая помощь увезла их в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает: скорость нужно выбирать с учетом погоды и состояния дороги.

— Превышение скоростного режима часто приводит к потере управления и тяжелым последствиям. Безопасная скорость — залог жизни водителя и окружающих.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.