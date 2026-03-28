Под Ростовом в ДТП пострадала 18-летняя девушка за рулем и еще четыре человека

В ночь с пятницы на субботу, 28 марта, в Ростовской области молодая девушка за рулем попала в аварию с пятью пострадавшими. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— ДТП случилось около 00:30 на улице Первомайской в селе Дубовское, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем автомобиля «ВАЗ 21140» выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям. Машину занесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего водителя.
В результате аварии пострадали пять человек. Водитель «Фольксвагена» получил травмы и был доставлен в больницу. Также госпитализировали водителя «ВАЗа» и ее пассажиров — 19, 20 и 21 года. Скорая помощь увезла их в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция напоминает: скорость нужно выбирать с учетом погоды и состояния дороги.
— Превышение скоростного режима часто приводит к потере управления и тяжелым последствиям. Безопасная скорость — залог жизни водителя и окружающих.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.